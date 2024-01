Stiri pe aceeasi tema

- Florin Maxim, antrenorul celor de la Corvinul Hunedoara, una dintre „revelațiile” ligii secunde, a fost prezent in ultimele zile la Madrid, unde s-a fotografiat alaturi de tehnicianul Realului, Carlo Ancelotti. Antrenorul in varsta de 42 de ani, curtat și de Dinamo in perioada in care „cainii” se desparțisera…

- Ionuț Badea, antrenorul care a negociat cu Dinamo dupa plecarea lui Ovidiu Burca, a analizat debutul lui Zeljko Kopic pe banca echipei bucureștene, dupa 1-2 cu Sepsi in SuperLiga. Dinamo a aschimbat antrenorul, rezultatul a ramas același, infrangere. Bernd Storck, noul antrenor de la Sepsi, a caștigat…

- Liviu Ciobotariu a fost demis de Sepsi Sfantu Gheorghe, iar in ultimele zile au aparut zvonuri potrivit carora acesta ar urma sa devina antrenorul lui Dinamo, dupa ce gruparea bucureșteana s-a desparțit de Ovidiu Burca.​

- Fostul fundaș al celor de la Dinamo, George Galamaz (42 de ani), crede ca Liviu Ciobotariu (52 de ani) este cea mai potrivita varianta pentru a prelua banca echipei din „Ștefan cel Mare”. Marți, 28 noiembrie, Ovidiu Burca (43 de ani) și-a dat demisia de la Dinamo. Antrenorul care a promovat echipa in…

- Ovidiu Burca (43 de ani) a vorbit astazi, in cadrul unei conferințe de presa, despre desparțirea de Dinamo, formație pe care a antrenat-o in ultimele 16 luni. Antrenorul care a readus-o pe Dinamo in Liga 1 și-a inceput discursul prin a le mulțumi conducatorilor alaturi de care a lucrat. Burca i-a menționat…

- Ion Parcalab, 81 de ani, marele fotbalist al lui Dinamo din anii '70, era pe strada cand a aflat ca Ovidiu Burca și-a reziliat contractul cu roș-albii. „Sageata Carpaților” crede ca, indiferent de numele inlocuitorului, „cainii” ar trebui sa-și intareasca de urgența lotul pentru a supraviețui in prima…

- Ovidiu Burca pleaca de la Dinamo. Antrenorul va face un pas in spate zilele urmatoare, cel mai tarziu imediat dupa meciul cu Sepsi, de pe 4 decembrie. Dinamo e intr-o situație disperata, e serios amenințata de retrogradare. E pe locul 15 in SuperLiga și are doar 10 puncte. Conform surselor GSP, Burca…

Antrenorul echipei Dinamo, Ovidiu Burca, acuza arbitrajul dupa infrangerea din aceasta seara cu UTA, o infrangere venita in urma unui penalty acordat in minutele de...