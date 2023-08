Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria București a gasit un adevarat arsenal pirotehnic in toaletele arenei Arcul de Triumf, inaintea meciului Dinamo - Petrolul. Antrenorul „cainilor” tocmai a ținut un discurs in care descuraja folosirea torțelor. Dinamo - Petrolul este programat sambata, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro…

- Jandarmeria Capitalei a anuntat, vineri, ca, in urma verificarilor efectuate la arena Arcul de Triumf, unde se va juca meciul Dinamo -Petrolul, au fost identificate materiale pirotehnice depozitate in tavanele toaletelor, cu scopul de a fi folosite in timpul partidei."In contextul meciului de fotbal…

- Dinamo - Petrolul se joaca sambata seara, in etapa #7 din Superliga, de la ora 21:45, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Meciul se va disputa cu spectatori, clubul alb-roșu a evitat o sancțiune majora din partea Comisiei de Disciplina a FRF, gazdele sunt increzatoare ca ar putea fi sold out. Partida va…

- Dinamo - Petrolul, programat sambata, de la ora 21:45, se va juca pe arena Arcul de Triumf. „Cainii” ar fi vrut pe Arena Naționala, dar au fost refuzați. Dinamo e pe val in Superliga. A legat doua victorii, iar conducerea vrea sa profite de elan. Șefii „cainilor” au incercat sa inchirieze Arena Naționala…

- Dinamo - Petrolul (runda #7 din Superliga) se joaca pana la urma sambata, 26 august, de la 21:45. Cel mai probabil, partida va fi gazduita de Arena Naționala. Inițial, duelul dintre Dinamo și Petrolul era programat vineri, insa a fost mutat o zi mai tarziu. Și pentru ca suprafața de joc de pe „Arcul…

- Dinamo a invins-o pe FC Botoșani, scor 1-0, in runda cu numarul 5 din Superliga. Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, a simțit o descatușare la finalul victoriei de pe „Arcul de Triumf”. Ovidiu Burca e de parere ca victoria a fost una meritata și așteapta o prestație asemanatoare runda viitoare, in…

- Dinamo a pierdut al treilea meci la rand in Superliga, 0-3 cu Sepsi. Ahmed Bani (20 de ani) nu gasește explicații pentru lipsa inspirației din fața porții. Dinamo a ratat, Sepsi a marcat. Așa poate fi rezumata disputa de luni, de pe arena Arcul de Triumf. Ahmed Bani, cel care in liga secunda promovase…

- Dinamo a pierdut in prima etapa din Superliga, 0-2 cu Universitatea Craiova, dar trupa lui Ovidiu Burca nu a aratat deloc rau la debut. Stadionul „Arcul de Triumf” a fost neincapator pentru miile de fani care au vrut sa-i vada din nou pe „caini” pe prima scena. Printre aceștia s-a numarat și Alin Demici,…