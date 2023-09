Ovidiu Burca a fost la pamant, dupa ce Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 4-0. Antrenorul „cainilor” s-a declarat dezamagit de infrangerea suferita in Giulesti, insa a recunoscut ca trupa lui Cristiano Bergodi a fost mai buna la toate capitolele. Rapid s-a impus categoric in duelul cu Dinamo, gratie „dublei” lui Rrahmani si […] The post Ovidiu Burca, la pamant dupa Rapid – Dinamo 4-0: „Ma va tine treaz cateva zile infrangerea asta!” appeared first on Antena Sport .