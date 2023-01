Oscar 2023. Ce film conduce în top, după ce s-au anunțat nominalizările! Nominalizarile pentru Premiile Oscar, cele mai importante trofee din industria cinematografica mondiala, au fost facute publice ieri de Academia Americana de Film. Filmul cu cele mai multe nominalizari la cea de-a 95-a ediție a prestigioaselor premii (eveniment ce va avea loc pe 12 martie a.c., in Los Angeles) este ”Everything Everywhere All At Once” (11 la numar), urmat de ”All Quit on the Western Front” și ”The Banshees of Inisherin” (cate 9 nominalizari), ”Elvis” ( opt nominalizari), ”The Fablemans” (7 nominalizari) și ”Top Gun: Maverik” (6 nominalizari). Noul ”Avatar: The Way of Water”, ce … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

