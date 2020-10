Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istoria de 25 de ani, conducerea Organizației Mondiale a Comerțului va fi asigurata de o femeie, in condițiile in care in cursa pentru post au ramas Ngozi Okonjo-Iweala din Nigeria și Yoo Myung-hee din Coreea de Sud, anunța CNN, potrivit Mediafax.Una din cele doua il va…

- Administratia Donald Trump va anunta, luni, sanctiuni împotriva a zeci de persoane si entitati implicate în programele balistic si nuclear ale Iranului, afirma un oficial american citat de agentia Reuters, potrivit Mediafax.Washingtonul suspecteaza ca Iranul încearca sa se…

- Taxele vamale impuse Chinei de catre de Administratia Trump, incepind din anul 2018, reprezinta incalcari ale reglementarilor comerciale internationale, a stabilit Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), potrivit Financial Times. Statele Unite pot contesta decizia Comitetului OMC prin apel. Decizia…

- Regatul Unit a convenit vineri cu Japonia primul sau acord comercial "major" dupa Brexit, la capatul unei saptamâni de dispute aprinse cu Uniunea Europeana care au reînviat temerile legate de un „no deal”, scrie AFP.Este vorba de primul acord major semnat de…

- Eram îngrijorat din cauza coronavirusului, dar stam bine! Am urmarit Convenția Naționala Republicana și rezulta ca, în timp ce toata lumea se arata neputincioasa în fața pandemiei, steaua noastra calauzitoare, președintele Trump, s-a grabit și a salvat milioane de vieți. Wow!“Înca…

- Pentagonul intenționeaza sa elibereze o porțiune semnificativa din frecvențele radio militare din Statele Unite pentru a fi folosite în servicii de internet de mare viteza, masura facând parte dintr-un plan mai larg de a lua fața Chinei în dezvoltarea tehonologiei wireless 5G, anunța…

- Statele Unite vor trimite în scurt timp în Taiwan delegația la cel mai înalt nivel dupa ce a încetat sa recunoasca diplomatic, în 1979, insula, un anunț care a provocat miercuri furia Chinei, scrie AFP.În plina perioada de degradare a relațiilor dintre China…