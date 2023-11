Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Transplant (ANT) este recunoscatoare familiilor care si-au dat acordul pentru prelevarea la Bucuresti si Iasi, in perioada 26 octombrie - 15 noiembrie, a organelor unor rude aflate in moarte cerebrala."Pentru ca astazi sa vorbim de alte vieti salvate prin transplant a fost nevoie…

- Constructorul lucrarilor feroviare din zona statiei CF Cosmesti va asigura, in perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2023, transbordarea auto pentru calatorii din 12 trenuri care circula pe relatia Tecuci – Iasi (si retur), respectiv Bucuresti – Tecuci – Iasi (si retur), a anuntat Compania Nationala de…

- In ultimele zile, in Romania, peste 20 de vieti au fost salvate prin prelevarea de organe de la o persoana aflata in moarte cerebrala. A fost un maraton de prelevari si operatii de transplant din Iasi, pana la Oradea. Dovada ca donarea inseamna viata. Iar, uneori, și noroc.

- Astazi, la Spitalul Județean de Urgența Bacau, o echipa medicala dedicata a realizat cu succes o prelevare multipla de organe și țesuturi, oferind o șansa la viața pentru mai multe persoane aflate in suferința. Procedura, conform protocoalelor Agentiei Nationale de Transplant (ANT), a fost efectuata…

- Institutul National de Sanatate Publica INSP a informat ca, in saptamana 25 septembrie 1 octombrie, 40 dintre cazurile de COVID 19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Timis, Iasi, Prahova si Cluj, conform agerpres.roIn aceasta perioada, au fost inregistrate 13.165 de cazuri noi de persoane…