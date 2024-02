Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii dobrogeni au reușit sa creeze o noua rasa de capre pentru carne, prin incrucișarea țapului african cu capra autohtona. Bucatarii și nutriționiștii spun ca ar putea deveni o alternativa mai ieftina, mai savuroasa și mai sanatoasa pentru romani. Dupa 14 ani de incercari, cercetatorii Institutului…

- Aidoma plimbarilor cu elicopterul deasupra uimitoarelor New York, Las Vegas ori Paris, poți simți aceeași fiori deasupra Bucureștiului, Clujului ori Oradea. O companie romaneasca debuteaza acest gen de tururi cu vouchere cu valabilitate de 12 luni, pentru plimbari de 30 de minute, dedicate cuplurilor…

- Pretul bitcoin a crescut pana la un varf al sesiunii de 47.705 de dolari, cel mai mult din ianuarie, dupa ce primele produse bitcoin tranzactionate la bursa in SUA au primit aprobarea autoritatilor de reglementare. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume era ultima data in urcare cu 3,5%, la 46.946…

- Dupa o perioada de seceta a listarilor din ultimii doi ani, analistii se asteapta ca ofertele publice initiale din Statele Unite sa isi revina in 2024, pe baza asteptarilor pentru o aterizare lina a economiei SUA. Dar redresareaa fost inegala pana acum. Amer Sports, care detine o serie de marci de sport…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizariii, Bogdan Ivan, a vorbit, miercuri, intr-o conferinta de presa, despre atacul cibernetic de la Camera Deputatilor. ”Vorbim de un total de 316 fisiere care au fost copiate, dintre care 190 documente scanate si 36 edtabile”, a declarat ministrul. Potrivit…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizariii, Bogdan Ivan, a vorbit, miercuri, intr-o conferinta de presa, despre atacul cibernetic de la Camera Deputatilor. ”Vorbim de un total de 316 fisiere care au fost copiate, dintre care 190 documente scanate si 36 edtabile”, a declarat ministrul. Potrivit…

- Konjac este o planta cultivata in mod obișnuit in Asia. Radacina este folosita pentru a face alimente precum taiței și „orez”, este bogata in nutrienți și are multe beneficii pentru sanatate. Paste Konjac sunt folosite frecvent in Japonia și alte parți din Asia, insa sunt tot mai populare și in alte…

- Porcii „in viu” se vand cu prețuri cuprinse intre 15 și chiar 25 lei/kg, insa puțini știu ca dupa taiere se pierde un procent uriaș din greutate, ceea ce face ca prețul sa fie mult mai mare.