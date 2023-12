Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a amanat austeritatea pentru bugetari dupa alegeri. Ordonanta de urgența 115/2023, publicata vineri noapte in Monitorul Oficial, amana cu jumatate de an reorganizarea institutiilor publice. Este masura despre care guvernul PSD-PNL a spus ca va aduce cele mai mari economii bugetare, scrie g4media.ro…

- Premierul a mai spus ca in paralel, ministrul de Finante vine in sedinta si cu o informare despre progresele realizate in aplicarea instrumentelor fiscale de tip electronic, astfel incat sa reduca evaziunea fiscala si sa colecteze mai multi bani la buget.”In ceea ce priveste sustinerea mediului privat,…

- „Au depus si au fost selectate 3.664 de proiecte, 162 de companii nu au depus raportul solicitat la timp. Vorbim despre companii cu capital romanesc. Noi trebuie sa facem toate eforturile, din partea guvernamentala, pentru a sustine aceste companii, care inseamna locuri de munca in Romania. Inseamna,…

- Modificarile fiscale au intrat in vigoare din 11 noiembrie, iar ordonanța a aparut vineri noaptea in Monitorul Oficial. Guvernul Ciolacu a modificat Legea noilor taxe ( L296/2023 ) in privința plafoanelor de numerar, in sensul ca a revenit la situația anterioara. Totuși, sunt unele excepții care se…

- Senatul a adoptat, in forma Guvernului, ordonanta de urgenta care prevede acordarea unor tichete educationale pe an pentru copii din mediile defavorizate. Senatorul PSD Ionel Cristescu, despre argumentele in favoarea acestei masuri. Ionel Cristescu: Vorbim de faptul ca peste 400.000 de prescolari si…

- Guvernul Ciolacu urmeaza sa adopte o adevarata ordonanța a austeritații. Viitorul act normativ prevede inghețarea cheltuielilor publice in lunile noiembrie și decembrie, inclusiv plata compensațiilor salariale obținute prin hotarari judecatorești.In preambulul proiectului de ordonanța de urgența…

- Inspectorii antifrauda au gasit „un mare retailer” care a avut adaos comercial mai mare decat cel de 20% stabilit de Guvern prin ordonanța de urgența, anunța joi, 5 octombrie, ANAF, intr-un comunicat. Instituția nu precizeaza despre ce companie e vorba.Potrivit ANAF, inspectorii antifrauda au stabilit…

- Guvernul pregateste scoaterea salilor de pariuri sportive si jocuri de noroc in afara localitaților. Ordonanta va fi gata joi, iar premierul da asigurari ca aceasta va trece repede de Parlament. Una dintre marile mize ale proiectului este garantia pe care ar urma sa o plateasca cei care au ca activitate…