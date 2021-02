Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat oficial ca in sedinta coalitiei s-a stabilit ca nu vor mai fi emise noi vouchere de vacanta in acest an. Orban a spus ca vor ramane valabile voucherele de vacanța emise anterior. „Raman valabile voucherele de vacanta care au fost emise anterior si care pot fi folosite…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca liberalii au facut calculul mandatelor si concluzia este ca se poate forma "o majoritate fara PSD". "Din calculul mandatelor reiese clar aceasta posibilitate politica si PNL se va implica in negocieri pentru a forma o majoritate parlamentara",…

- Presedintele Klaus Iohannis are o intalnire, luni, cu liderul PNL, premierul Ludovic Orban, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stanescu, editor online: Ada Vilceanu) Sursa foto: presidency.ro