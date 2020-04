Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban le cere romanilor, care vor sa munceasca sezonier, mai ales in agricultura, sa mearga in Germania, unde deficitul este foarte mare, dar și in Italia, care iși va redeschide, in curand, porțile pentru muncitorii sezonieri din Romania.Premierul a spus ca pentru cei care au revenit…

- Dupa Germania, și Italia cauta un acord cu țarile din estul Europei pentru ca muncitorii sezonieri sa poata ajunge la munca. Ministerul Agriculturii din Italia cauta un acord cu Romania pentru redeschiderea fluxului de sezonieri.

- Agricultorii și fermierii din Germani rasufla ușurați, dupa ce joi guvernul federal a anunțat ca li se va permite muncitorilor sezonieri sa intre in țara, pentru a ajuta la recoltatul fructelor și al legumelor, noteaza Reuters.Germania primeste in fiecare an aproximativ 300.000 de lucratori sezonieri…

- In prima lista, romanii din Franța, Germania și SUA intrau ”in carantina”. Apoi, pe seara, INSP a comunicat o schimbare de 180 de grade: cei care soseau din Franța, Germania și SUA mergeau doar in izolare acasa. Noaptea insa, au mai cotit-o o data: romanii care sosesc azi din Franța și Germania vor…

- "Avem cateva directii clare de actiune. Obiectivul cel mai important este limitarea raspandirii infectiei coronavirus. Pentru a limita raspandirea apelam la diferite categorii de masuri. Stim foarte bine ca exista riscul ca distribuirea in comunitate sa aiba o probabilitate mai mare. Pana…

- Ludovic Orban a dat asigurari ca Romania este pregatita sa ii primeasca pe romanii care se intorc din Italia. Premierul a anunțat ca exista mai multe locuri unde aceștia pot fi bagați in carantina, in cazul in care sunt infectați cu coronavirus, informeaza Digi 24.“Suntem cu procedurile de achiziție…

- Guvernul lucreaza la o platforma online care va face cunoscute romanilor din strainatate ofertele de munca din Romania, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, in deschiderea conferintei „Piata muncii, intre criza si reinventare”, organizata de Profit.ro. Platforma va fi lansata,…

