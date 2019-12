Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat miercuri ca prefera asumarea raspunderii in locul emiterii de ordonante de urgenta, pentru ca aceasta modalitate angajarea raspunderii Guvernului este net superioara din punct de vedere al standardelor democratice, scrie agerpres.ro. Eu prefer angajarea raspunderii…

- ”Exista si aceasta posibilitate, dar, cand vom lua o decizie, o sa o facem public”, a spus premierul Ludovic Orban, care a precizat ca asumarea raspunderii ”este net superioara din punct de vedere democratic”. Orban a precizat ca se va ajunge la asumarea raspunderii daca exista "risc…

- Guvernul Orban ar putea fi demis la inceputul anului viitor, susțin surse parlamentare, daca executivul va modifica legislația electorala astfel incat alegerea primarilor sa se faca in doua tururi. Asumarea raspunderii sau emiterea unei Ordonanțe de Urgența pentru un astfel de proiect va declanșa…

- "Vrem sa facem cateva corectii pe OUG 114 care un act normativ criminal, care creeaza niste probleme grave in toate domeniile de activitate si sa incercam sa reparam ce se mai poate repara", a anuntat premierul Ludovic Orban. Orban a anuntat ca ia in calcul inclusiv asumarea raspunderii in…

- „Angajarea raspunderii Guvernului pentru un proiect de lege, ce ar permite premierului sa desemneze candidații pentru funcția de procuror general, trebuie vazuta din doua perspective: cea a constituționalitații modificarii legii procuraturii și din perspectiva respectarii procedurii de angajare a raspunderii…

- Dupa angajarea raspunderii Guvernului in Parlamentului, anunțata in cadrul ședinței de astazi a Cabinetului de miniștri, ambasadorul SUA, Dereck Hogan, a sosit la Guvern. Potrivit realitatea.

- Ludovic Orban a declarat, marți, ca nu se va emite ordonanțe de urgența in domeniul Justiției,dar este posibila o angajare a raspunderii Guvernului pe anumite legi, in caz de necesitate, precizand ca ordonanțele de urgența sunt imposibil de emis in urma rezultatului referendumului din 26 mai."In…

- 'Din pacate, jocul politicianist pe care il fac unii este absolut aberant, acolo e vorba de un loc alocat Romaniei, la propunerea Guvernului. In toate variantele, in toate tarile, lucrurile astea se desfasoara in termeni rationali. Spre exemplu, partidul domnului Macron a obtinut la alegerile din…