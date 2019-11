Orban spune că a fost schimbat Guvernul Dăncilă pentru ca România să aibă comisar UE din partea PPE Ludovic Orban a declarat ca Guvernul Dancila a fost schimbat cu unul de dreapta pentru ca România sa poata oferi un comisar european de la PPE, respectiv pe Adina Valean. Premierul a precizat ca era o situație injusta, deoarece PPE nu avea majoritate pentru noua Comisie Europeana, relateaza Mediafax.

Cetățenii UE au votat pentrut PPE și au oferit o victorie a PPE la nivel european. Noi am obținut majoritatea în Parlamentul European, chiar daca socialiștii au visat, timp de o saptamâna, ca ar putea da președintele comisiei, chiar daca nu au câștigat alegerile

Sursa articol: hotnews.ro

