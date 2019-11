Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban s-a intalnit si marti, la Parlament, cu Dan Barna. Discutiile au vizat proiectul de buget, alegerile locale, reprezentarea diasporei in legislativ. "Am discutat pur si simplu niste chestiuni generale de principiu, vom avea si in cadrul aliantei, spre sfarsitul saptamanii, o intalnire…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, are vineri dimineata o intalnire cu presedintele USR, Dan Barna, si cu presedintele PLUS, Dacian Ciolos, potrivit unor surse politice. Intalnirea nu va avea loc la Guvern. Marti, Ludovic Orban a avut o intalnire, la Parlament, cu Dan…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, are vineri dimineata o intalnire cu presedintele USR, Dan Barna, si cu presedintele PLUS, Dacian Ciolos, potrivit unor surse politice citate de Antena3. Intalnirea nu va avea loc la Guvern. Marti, Ludovic Orban a avut o intalnire, la Parlament, cu Dan Barna.…

- Ludovic Orban a afirmat, marți, ca a discutat cu Dan Barna despre alegerile locale, insa e prea devreme pentru a aborda subiectul referitor la un candidat unic al partidelor de dreapta pentru acest scrutin electoral, potrivit Mediafax.„Am stabilit un mod de coordonare a acțiunilor la nivel…

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, marți, ca i-a spus premierului Ludovic Orban ca e necesar ca partidele de dreapta sa aiba candidat unic la alegerile locale, pentru a o putea invinge pe Gabriela Firea. El a anunțat ca se vor purta negocieri in perioada urmatoare in acest context, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Ludovic Orban a afirmat, marți, ca a discutat cu Dan Barna despre alegerile locale, însa e prea devreme pentru a aborda subiectul referitor la un candidat unic al partidelor de dreapta pentru acest scrutin electoral, scrie Mediafax.„Am stabilit un mod de coordonare a acțiunilor la…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat marti, dupa întâlnirea avuta cu liderul USR, Dan Barna, ca a discutat cu acesta si despre o non-beligeranta între cele doua formatiuni în perspectiva alegerilor locale, scrie Agerpres.„Am trecut în revista…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, va discuta miercuri cu reprezentantii Pro Romania, pentru a obtine sprijinul acestora in vederea investirii noului Guvernu, scrie news.ro. Intalnirea va avea loc de la ora 12.00, cu liderii Pro Romania, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina investirea…