- Premierul Ludovic Orban a dat asigurari vineri, dupa o vizita pe santierul autostrazii Comarnic-Brasov, ca Guvernul va aloca resurse impresionante pentru modernizarea infrastructurii, subliniind ca aceasta este prioritatea zero, in scopul unirii provinciilor istorice si cresterii perspectivelor de dezvoltare…

- Guvernul ar putea introduce un memecanism de finanțare complementar Programului IMM Invest. Obiectivul acestui nou mecanism este sprijinirea companiilor pentru a obține, în condiții avantajoase, finanțare pentru achiziționarea de echipamente și utilaje necesare activitații, susține Guvernul.Domeniile…

- Premierul Ludovic Orban a recunoscut, in premiera, ca nu va respecta nici legea pensiilor, care prevede o creștere a punctului de pensie, de la 1 septembrie, cu 40%. Unul dintre deputații PNL, Razvan Prișca, a declarat, marți seara, la Romania TV, ca daca Guvernul ar aplica legea, inflația ar crește,…

- Premierul Ludovic Orban a vizitat, joi, Fabrica Ford de la Craiova, si a transmis aprecierea pentru decizia de repornire a activitatii. Orban a afirmat ca a vazut cateva solutii inovative pentru protejarea salariatilor, care pot fi un model pentru autoritati. Intrebat daca institutiile statului au…

- Guvernul a adoptat o serie de hotarari privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru cateva companii cu rol strategic in economia Romaniei - Metrorex, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii din Romania (CNAIR) si Posta Romana - a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel…