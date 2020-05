Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Autostrazi semneaza vineri contractul de executie pentru lotul Targu Mures - Ungheni din Autostrada Transilvania, cu compania Strabag. Premierul Ludovic Orban a declarat ca astfel trecem la o crestere economica bazata pe investitii.

- Astfel, premierul a prezentat pachetul de masuri de crestere economica ce vor fi luate in perioada urmatoare, masuri care vizeaza recuperarea rapida a economiei si reluarea cresterii economice intr-un timp cat mai scurt. Pachetul de masuri de redresare a economiei propus de Guvern Pe perioada…

- Potrivit sursei citate, presedintele Klaus Iohannis a mentionat sprijinul deplin al Romaniei in ceea ce priveste identificarea celor mai potrivite solutii pentru redobandirea fortei economice a Uniunii Europene. "Referitor la pachetul de propuneri pe care Comisia Europeana urmeaza sa-l prezinte…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2020, ca rezultat al crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), se arata intr-un raport publicat miercuri de institutia financiara internationala, scrie agerpres.ro.…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat luni ca guvernul ia in calcul constructia unui fond de investitii, dupa modelul polonez, pentru a sustine domeniile care au potential de dezvoltare. "Ne gandim la constructia unui fond de investitii. Avem un model care a functionat foarte bine, este fondul de…

- Ioan Andone, fost antrenor la Dinamo, a dat noi detalii despre negocierile pentru vanzarea lui Dinamo dintre Ionuț Negoița și un fond spaniol de investiții. CONTEXT: GSP.RO a anunțat marți ca un fond spaniol de investiții a facut o oferta pentru Dinamo. Herminio Menendez ar urma sa fie acționer principal,…

- Trecem printr-o perioada in care prioritațile sunt resetate. In aceste momente in care foarte multa lume se afla in autoizolare, principalele griji se rezuma la mancare, produse de curațenie și opțiuni de divertisment. Din fericire, serviciile de livrare și de streaming sunt turate la maxim.Schimbarea…

- Ludovic Orban a vorbit, joi seara, la TVR 1, in emisiunea lui Ionuț Cristache, ”Romania9”, despre o eventuala majorare a pensiilor, de la 1 septembrie, cu 40%, așa cum scrie in lege. Premierul a lasat sa se ințeleaga ca aceasta majorare nu va mai avea loc, pentru ca legea va fi schimbata.”Deocamdata…