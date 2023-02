Stiri pe aceeasi tema

- Fost premier și președinte al PNL, Ludovic Orban afirma, referindu-se la directorul Romarm, Gabriel Tutu, care este cercetat de DNA pentru luare de mita, ca nu el l-a numit pe acesta in funcție, releateaza news.ro. Tutu ar fi fost numit in functie de catre actualul ministru al Energiei, Virgil Popescu,…

- A. Pacuraru: Știați despre calitatea proasta a maștilor? L. Orban: ”Evident, nu. ”Daca as fi stiut nu le-as fi permis. (...) Cum sa stiu de afacerile pe care le face Tutu? Nu am avut absolut niciun fel de stire despre vreo ilegalitate care se comite la Romarm, absolut nicio informatie, nu am avut nicio…

- Intrebat joi seara, la Realitatea Plus, daca avea cunostinta despre afacerile de la Romarm, Ludovic Orban a raspuns: ”Evident, nu”. ”Daca as fi stiut nu le-as fi permis. (…) Cum sa stiu de afacerile pe care le face Tutu? Nu am avut absolut niciun fel de stire despre vreo ilegalitate care se comite…

- Fostul premier Ludovic Orban, aflat in fruntea Guvernului in anul 2020, atunci cand au avut loc achizitiile care sunt cercetate in dosarul care il vizeaza pe directorul Romarm, Gabriel Tutu, pe selectionerul Victor Piturca si pe fiul acestuia din urma, sustine ca nu avea cunostinta despre aceste…

- A. Pacuraru: Știați despre calitatea proasta a maștilor? L. Orban: Daca știam, nu aș fi aprobat. Am fost invitat de ministrul Economiei de la acea vreme (V. Popescu – N.R.). Eu am fost invitat la lansarea producției și am onorat invitația.Utilajele au funcționat, in prezența mea. De exemplu, eu nu am…

- A. Pacuraru: Știați despre calitatea proasta a maștilor L. Orban: Daca știam, nu aș fi aprobat. Am fost invitat de ministrul Economiei de la acea vreme (V. Popescu – N.R.). Eu am fost invitat la lansarea producției și am onorat invitația.Utilajele au funcționat, in prezența mea. De exemplu, eu nu am…

- Florin Spataru, ministerul Economiei, a transmis in seara zilei de luni, 30 ianuarie, referitor la retinerea de catre DNA a directorului ROMARM, Gabriel Tutu, ca institutia nu comenteaza ”faptele ce servesc unei anchete penale in desfasurare”.Conducerea interimara a ROMARM va fi asigurata…

- ”Avand in vedere informatiile aparute astazi in mass-media, referitoare la audierea si retinerea de catre DNA a directorului general ROMARM, Gabriel Tutu, va transmitem faptul ca Ministerul Economiei, respectiv conducerea autoritatii centrale, isi rezerva dreptul de a nu comenta faptele ce servesc unei…