Premierul Marcel Ciolacu transmite, intr-o postare pe o rețea de socializare, ca susține amendamentul depus, luni, in Parlament de PSD, privind prelungirea, pana la 31 decembrie, a plafonarii adaosurilor la preturile alimentelor de baza. „Este o masura absolut justificata", spune șeful Guvernului. „Susțin amendamentul depus astazi in Parlament de PSD, amendament care prelungește plafonarea adaosurilor […]