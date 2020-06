Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat ca partidul sau nu se schimba, mai ales ca are și amintirea neplacuta a alegerilor din 2016, cand s-au rulat patru candidați, iar rezultatul aafost dezastruos. Rares Bogdan a anuntat cand ar putea avea loc alegerile locale. USR si PMP sunt de acord cu propunerea PNL…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca PNL il sustine in continuare, alaturi de USR-PLUS si, posibil, PMP, pe Nicusor Dan drept candidat la Primaria Capitalei, subliniind ca PNL nu isi schimba decizia. Intrebat daca Nicusor Dan ramane candidatul PNL la Primaria Capitalei, Orban a spus: "Cu siguranta!…

- Premierul Ludovic Orban reafirma sustinerea acordata de PNL lui Nicusor Dan in ceea ce priveste candidatura pentru Primaria Generala a Capitalei, el afirmand ca Dan "nu reprezinta un om necunoscut pe care il scoti ca iepurele din joben” si ca acesta poate aduce o schimbare in bine a administratiei din…

- Nicușor Dan o ataca pe Gabriela Firea. Candidatul Opoziției la Primaria Capitalei spune ca actualul edil al Bucureștiului „arunca banii pe probleme pe care nu le are”. „Pentru persoanele care vor constata ca nu sunt infectate, rezultatul va fi nerelevant, riscul infectarii ulterioare fiind același dupa…

- Primaria Capitalei a decis, joi, infiintarea mai multor zone de promenada in centrul Bucurestiului, in condițiile unor restricții ce ar putea ramane in vigoare. Masura, care va intra in vigoare din 22 mai, interzice circulația autovehiculelor in zone centrale ale Bucureștiului, pe perioada sfarșitului…

- Opt companii infiintate de Primaria Bucuresti la initiativa Gabrielei Firea se desfiinteaza si vor fi absorbite de alte cinci firme ale municipalitatii. Nicusor Dan, candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, sustine ca demersul initiat de Gabriela Firea este doar o scamatorie pentru a acoperi activitatea…

- Socitatea de Transport București a decis sa retraga din circulație 25 la suta dintre autobuzele care circulau in mod obișnuit pe traseele din capitala.Decizia vine ca urmare a faptului ca strazile sunt pustii, iar numarul calatorilor a scazut drastic. In ultimele zile, autobuzele au circulat mai mult…

- Miron Mitrea lanseaza la Realitatea PLUS o ipoteza despre motivul pentru care Ludovic Orban il sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei. El crede ca s-a temut de o ascensiune in partid a lui Rares Bogdan."De ce partidul care e pe primul loc in sondaje alege sa nu se lupte la Bucuresti? Am un singur…