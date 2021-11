Orban le dedică un ”cântecel” foștilor colegi din PNL: ”Podul de piatră s-a dărâmat” Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, exclus vineri din randul liberalilor, ii acuza pe foștii sai colegi de partid de prostituție politica. Acesta se declara dezamagit, insa dedica lidelor PNL un „cantecel”. „Astazi, cei care condus PNL au transformat aceasta formațiune politica intr-un loc de prostituție politica, obligand membrii PNL sa se prostitueze politic și sa stea in pat cu dușmanul, tradandu-și alegatorii. Nu am niciun fel de regret ca am trait aceasta experiența, care ma va marca. Dupa ce ai construit o casa timp de 31 de ani, dupa ce ai construit practic o mare familie, sa vina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

