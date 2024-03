Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Baltimore a declarat ca nu exista nicio dovada ca ciocnirea navei care a provocat prabusirea podului Francis Scott Key a fost intentionata, dar Casa Alba "monitorizeaza indeaproape" situatia, relateaza CNN. "Nu exista absolut niciun indiciu ca ar fi vorba de terorism, ca acest lucru a…

- Ministrul de Interne Catalin Predoiu a prezentat la Organizația Națiunilor Unite progresele inregistrate de Romania in punerea in aplicare a angajamentelor internaționale in materie de politici privind drogurile, precum și acțiunile care urmeaza sa fie implementate in urmatorii cinci ani pentru a contracara…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) anunta ca, marti, doi procurori, impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Investigatii Criminale (IGPR – DIC), au adus in tara trei bratari preistorice din aur (epoca bronzului…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Anvers a pus la punct o noua terapie celulara, care distruge mecanismul de aparare a tumorilor, a anunțat universitatea intr-un comunicat. Noua terapie ar putea constitui un progres important in lupta contra cancerelor pancreasului și al colonului, transmite…

- Ministrului Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat ca, in ciuda agendei extrem de complexe din anul 2024 din punct de vedere politic, combaterea traficului de droguri ramane o prioritate. “Doresc sa asigur publicul din Romania ca, in ciuda agendei extrem de complexe din anul 2024 din punct…