Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul pentru conducerea PMP a fost tranșat de catre Curtea de Apel București. Eugen Tomac a caștigat și recursul in procesul pe care l-a avut cu Cristian Diaconescu, iar asta inseamna ca este liderul PMP.

- Inalta Curte desființeaza decizia Biroului Electoral Central și valideaza constituirea Alianței Dreapa Unita, formata din USR, PMP și Forța Dreptei. Astfel, alianța se va regasi pe buletinele de vot la alegerile locale din 9 iunie. Inalta Curte de Casație și Justiție a desființat decizia Biroului Electoral…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins sambata, 16 martie, Protocolul de constituire a aliantei electorale Alianta Dreapta Unita USR - PMP - Forta Dreptei. Motivul consta in faptul ca Eugen Tomac, semnatatul protocolului din partea PMP, nu apare in Registrul Partidelor ca președinte al formațiunii…

- Euodeputatul Siegfried Muresan a anunțat ca delegatia austriaca la Congresul PPE de la București nu a mai votat impotriva manifestului electoral care cere aderarea cat mai curand posibil a Romaniei la spatiul Schengen, informeaza News.ro.

- Delegația Austiei prezenta la Congresul PPE s-a opus inițial Manifestului PPE prin care se cererea aderarea de urgența a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Dupa discuții cu liderii PPE, Karl Nehammer și partidul sau OVP au votat acest Manifest al PPE, care a fost adoptat in unanimitate de catre…

- Liderii separatiști de la Tiraspol au organizat, in ziua de 28 februarie, un congres al așa-zișilor deputați ai Transnistriei iar aceștia au cerut Rusiei sa ia masuri de “protejare” a Transnistriei, dar fara a lansa vreo oferta de “unire” cu Rusia a acestei regiuni din estul Republicii Moldova. Congresul…

- Tamas Sulyok, actualul presedinte al Curtii Constitutionale din Ungaria, va fi propus pentru functia de presedinte al Ungariei de catre partidele aflate la guvernare - a anuntat Mate Kocsis, liderul grupului parlamentar Fidesz, la o conferinta de presa organizata joi, informeaza Hirado.

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat duminica, despre contestarea alegerii sale in fruntea formatiunii, ca AEP a devenit o buturuga bolsevica a actualei puteri si ca face un apel catre CSM, pentru ca justitia romana are de luat o decizie importanta, sa valideze vointa exprimata in mod democratic in Congresul…