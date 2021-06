Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu spunand ca cineva are nevoia sa creeze senzația ca are un sprijin. Declarația a fost facuta duminica, la Piatra Neamț, la doar o zi dupa ce conducerea filialei a anunțat ca il sprijina pe Cițu in cursa pentru funcția de președinte PNL. Președintele PNL, Ludovic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu a inteles motivul numirii lui Marian Murgulet ca secretar de stat in Ministerul Cercetarii, spunand ca a fost o numire „cam ciudata”, insa intelege motivul demiterii.

- Se agita spiritele in tabara liberalilor, pe masura ce se apropie data alegerilor. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a afirmat luni ca nu l-a „parasit” pe presedintele liberalilor, Ludovic Orban, la negocierile pentru formarea coalitiei si a Guvernului, asa cum a sustinut acesta, si a subliniat…

- Inspectorul scolar general din Bucuresti, Ionel Puscas, a fost demis dupa ce a declarat ca gestul unui elev care s-a aruncat de la geamul scolii este "o joaca obisnuita", a declarat, vineri, la Digi24 ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.

- Inspectorul școlar general din București, Ionel Pușcaș, a fost demis dupa ce a declarat ca gestul unui elev care s-a aruncat de la geamul școlii este "o joaca obișnuita", a declarat la Digi24 ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, promite investiții majore și o adevarata „revoluție” in domeniul energiei verzi. „Suntem intr-o perioada de schimbare majora, as spune aproape o revolutie in domeniul energiei. In special ca urmare a ‘green deal – ului’, a noii politici europene, in urmatoarea…

- Ludovic Orban spune ca 36 de organizatii PNL au votat, in biroul judetean, sustinerea candidaturii sale pentru un nou mandat la sefia partidului. Președintele PNL spune ca anul acesta va avea loc Congresul formatiunii. „36 de organizatii au votat in biroul judetean sustinerea candidaturii mele. Nu…

- Acuzat recent de Ludovic Orban ca nu s-a consultat cu partenerii de coaliție și nu a dezbatut public modificarile aduse noilor legi ale justiției, ministrul Justiției, Stelian Ion, susține ca nu este adevarat. Conform reprezentantului guvernului, 80% dintre reglementarile proiectului noilor legi ale…