- Comisia Europeana a decis ca ajutorul de stat acordat companiei CFR Marfa in 2013 a fost ilegal, iar statul roman va trebui sa recupereze circa 400 de milioane de euro, a declarat, luni, Bogdan Chiritoiu,...

- "Poprirea este de 394,9 milioane de euro. Vorbim de procesul castigat de fratii Micula, 395 de milioane de euro. Fratii Micula au castigat atunci procesul impotriva statului roman pentru 84,5 milioane de euro. Pana la 395 de milioane sunt dobanzi si penalitati. In aceasta situatie suntem. Sigur,…

- Orban a declarat, miercuri, la ceremonia de preluare a mandatului de catre noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, ca Romatsa este executata silit in urma unui litigiu pe care statul roman l-a avut cu fratii Ioan si Viorel Micula, scrie Agerpres. "Avem situatii extrem de critice in…

- "La infrastructura feroviara, avem 20.730 de kilometri de retea feroviara, a saptea retea ca marime din Uniunea Europeana, avem trei companii anchilozate - CFR SA, CFR Marfa, CFR Calatori - fiecare confruntandu-se astazi cu foarte mari probleme, in special CFR Marfa, cu pierderi uriase, cu restrictii…

- 1,5 miliarde euro a platit statul roman concernului american Bechtel pentru numai 52 de km de autostrada, plus 64 parțial realizați. Paguba certa a fost de 526 milioane euro, conform unui raport al Ministerului Finanțelor din decembrie 2016. In dulapul bine ascuns al lui Ludovic Orban exista un schelet…

- "Pe termen scurt, cartoful cel mai fierbinte pe care trebuie sa il gestionam este situatia CFR Marfa. Stim cu totii ca undeva la sfarsitul acestui an vom avea decizia Comisiei Europene care pe langa datoriile pe care le are CFR Marfa va mai adauga cateva sute de milioane de euro. Avem probabil cateva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca premierul Viorica Dancila va raspunde personal pentru posibila pierdere a portofoliului pe Transporturi în Comisia Europeana în cazul în care candidatul PSD va fi din nou respins. El i-a solicitat premierului sa se consulte cu…

- Ludovic Orban a afirmat ca Viorica Dancila va raspunde personal in cazul in care Romania pierde portofoliul pe Transporturi in Comisia Europeana, conform Agerpres. El i-a solicitat premierului sa se consulte cu Klaus Iohannis in privința candidatului. „In ceasul al 13-lea, solicit premierului…