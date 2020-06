Stiri pe aceeasi tema

- Legea de respingere a Ordonanței de Urgența care amana dublarea alocațiilor pana la data de 1 august 2020 a fost adoptata de Parlament cu 209 voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva” și 98 „abțineri”. Legea va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Daca președintele promulga legea, Guvernul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, miercuri, dupa decizia CCR, ca Parlamentul trebuie sa aprobe, pana pe 21 iunie, o lege care sa prevada atat prelungirea mandatului alesilor locali, cat si data alegerilor, iar pentru asta, este nevoie de un consens al tuturor partidelor.Liderul…

- Deputații au dezbatut miercuri Ordonanța de Urgența a Guvernului prin care se amana intrarea in vigoare a dublarii alocațiilor pana la data de 1 august 2020. Parlamentul a adoptat legea de respingere a Ordonanței de Urgența care amana dublarea alocațiilor pana la data de 1 august 2020. Au fost 209 voturi…