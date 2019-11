Stiri pe aceeasi tema

- Suplimentarea bugetului Ministerului Muncii pentru plata pensiilor si alocarea unor fonduri in domeniul sanatatii in vederea asigurarii functionarii spitalelor sau a derularii programelor de sanatate sunt avute in vedere la urmatoarea rectificarea bugetara, a declarat, luni seara, la Romania Tv,…

- Ludovic Orban a declarat ca a discutat, luni, cu Klaus Iohannis și i-a dat asigurari ca la rectificarea bugetara vor fi asigurate toate resursele financiare pentru ca niciun roman sa nu fie afectat. Premierul a spus ca sunt necesare cel puțin doua miliarde de lei la bugetul Ministerului Muncii.”E…

- Suplimentarea bugetului Ministerului Muncii pentru plata pensiilor si alocarea unor fonduri in domeniul sanatatii in vederea asigurarii functionarii spitalelor sau a derularii programelor de sanatate sunt avute in vedere la urmatoarea rectificarea bugetara, a declarat, luni seara, la Romania Tv, premierul…

- Ministerele Educației, de Interne si Transporturivor fi primele sacrificate la apropiata ractificare bugetara, prima a guvernului Orban. De aici va lua bani Executivul, urmand sa ii redistribuie, in special pentru plata pensiilor si salariilor, dar si catre administratiile locale, catre Ministerul…

- Noul premier, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, la preluarea de catre Victor Costache a mandatului de ministru al Sanatații, ca nu sunt bani pentru plata salariilor din domeniul sanatații, scrie Antena 3. ...

- Noul premier, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, la preluarea de catre Victor Costache a mandatului de ministru al Sanatații, ca nu sunt bani pentru plata salariilor din domeniul sanatații.„Ministerul Sanatații trebuie sa iși refaca capacitatea administrativa. Sa inceteze sa mai fie o frana…

- "Astazi, 4 noiembrie 2019, s-a inregistrat, la Directia dialog social a Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, cu numarul 1206/04.11.2019, Contractul Colectiv de Munca la nivel de sector bugetar Sanatate pentru anii 2019 - 2021. Negocierea prezentului contract a avut la baza prevederile CCM anterior…