Orban despre şomajul tehnic: Cer reprezentanţilor companiilor să fie corecţi; vor fi controale Premierul Ludovic Orban a facut luni un apel catre reprezentantii companiilor care vor recurge la procedura somajului tehnic sa fie corecti si sa transmita situatia reala, adaugand ca vor exista si controale ulterioare. "In ceea ce priveste decizia de acordare catre companii a acestei forme de sprijin, si anume, plata somajului tehnic pentru angajatii companiilor care nu mai pot fi platiti de companii cel putin pe moment, in perioada asta in care sunt afectate companiile, este o decizie care se va lua printr-o procedura simplificata. Sigur ca ulterior vom face controale, si aici atrag atentia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

