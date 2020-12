Orașul Faptelor Bune se întoarce la kilometrul zero. Radio ZU se mută deasupra Bucureștiului ca să fie aproape de România „Romania, de bine e nevoie mereu. Chiar și in anul in care ne-a fost cel mai greu, noi suntem ZU! Suntem un radio de nebuni și vrem sa-i facem pe oameni mai buni!” Orașul Faptelor Bune, campania de radio desfașurata și difuzata in cea mai frumoasa perioada din an, se intoarce anul acesta acasa. In acest an complicat in care “acasa” a devenit centrul vieților noastre, Orașul Faptelor Bune revine la kilometrul zero, acolo de unde i-a inceput povestea acum 5 ani. „In 2020, construim un oraș deasupra orașului!”, a declarat Mihai Morar intr-o intervenție LIVE pe pagina de Facebook Radio ZU . Tradiția… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

