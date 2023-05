Orașul din Spania din care pleacă toată lumea: cum au reușit autoritățile să împiedice exodul Orasul care iti da pe loc trei mii de euro. E nevoie sa te muti acolo si sa te angajezi. Care este motivul pentru care autoritațile locale au luat aceasta decizie. Ponga din munții Asturiei, Spania, este localitatea care ofera oamenilor de pretutindeni un ajutor financiar in valoare de 3.000 de euro. Pentru a primi aceasta suma trebuie sa te stabilești acolo și sa ai un loc de munca stabil Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

