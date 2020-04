Orăștie: 25 de persoane dintr-un cămin de bătrâni, confirmate cu Covid-19 Oraștie: 25 de persoane dintr-un camin de batrani, confirmate cu Covid-19 Foto: Arhiva. Spitalul Județean de Urgența Deva iese astazi din carantina. Ieri a avut loc dezinfectia generala, iar conducerea militara a unitații a dispus masurile de reorganizare necesare. Medicii din spital vor lucra în regim semi-instituționalizat si vor fi cazați la hotel pe timpul în care nu vor fi la serviciu. Între timp, tot în județul Hunedoara, la Oraștie, 25 de persoane dintre cele 30 care sunt internate la un camin de batrâni, dar și cinci angajați, au fost confirmați… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției Arhiva Foto: presidency.ro Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban vor merge în aceasta dupa-amiaza la Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției. Centrul a fost activat pe 17 martie,…

- Procurorii doljeni au inceput o ancheta, dupa ce mai multi functionari din cadrul Directiei de Sanatate Publica au dispus scoaterea din carantina a patru persoane, fara sa mai astepte rezultatul testelor pentru a vedea daca acestea sau infectate cu Covid-19. Ulterior, cele patru persoane au fost confirmate…

- "Planul de reorganizare a spitalului a fost aprobat. Spitalul Judetean de Urgenta a iesit din carantina si va putea face internari, dar numai pentru bolnavii confirmati COVID-19", a declarat directorul DSP Hunedoara, Sebastian Mezei, citat de Agerpres .Potrivit sursei citate, spitalul va fi pregatit…

- Dupa decizia Direcției de Sanatate Publica Hunedoara de a introduce in carantina Spitalul Județean de Urgența Deva și de a-l transforma in unitate medicala care va prelua pacienții infectați cu virusul COVID-19, mai mulți medici s-au revoltat, secția de terapie intensiva de la Oraștie demisionand in…

- Galați: Cinci cadre medicale, confirmate pozitiv cu Covid-19 Foto: Arhiva. Potrivit MAPN, "Vineri, 27 martie, la Spitalul Militar de Urgența "Dr. Aristide Serfioti" Galați au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 cinci persoane din rândul personalului medical, în urma…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Deva a dispus intrarea in carantina a Secției de Oncologie dupa ce cadre medicale au fost depistate pozitiv la testul COVID-19.Sectia de Oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva a intrat miercuri in carantina, dupa ce unele cadre medicale din…

- Omul de afaceri este internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Inainte de a afla ca sufera de noul tip de coronavirus, acesta a intrat in contact direct cu mai multe persoane, printre care și cadre medicale. Ancheta epidemiologica este in desfașurare. Medicii epidemiologi din cadrul Direcției…

- Un numar de 63 de persoane sunt in carantina in centre din Olt, alte 506 persoane din judet sunt in izolare la domiciliu iar trei persoane au fost confirmate luna aceasta cu coronavirus si sunt internate in spitale, a anuntat miercuri seara Institutia Prefectului Olt, potrivit Agerpres.Potrivit…