Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lunga cariera ca fotbalist, Daniel Pancu marcheaza și in showbizz. Mai nou, numele sau este asociat unei firme de organizat evenimente, corporate ori private, multe muzicale. Cea care i-a devenit soție antrenorului, frumoasa podiumurilor de moda din anii 2000, Andra Teodorescu (44 ani) și-a…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi și jucatoarea spaniola de fotbal Alexia Putellas au fost desemnați cei mai buni sportivi in 2022 in topul realizat de Asociația Internaționala a Presei Sportive (AIPS), citat de News.ro . Victoria din finala Campionatului Mondial din Qatar l-a propulsat pe Messi…

- Un castel medieval din Italia și catunul Serravalle in care se afla, situate la jumatatea distanței dintre Modena și Bologna, in regiunea Emilia Romagna din nordul țarii, sunt scoase la vanzare pentru 1,9 milioane de euro sau aproximativ 2 milioane de dolari.

- Hotelul de Gheata de la Balea Lac este pe locul 8 intr-un top al celor mai frumoase 25 de „escapade cu zapada” din lume, anunța Agenția de presa Rador.Clasamentul a fost publicat de ziarul britanic „The Times”. Din top mai fac parte destinații din țari ca Italia, Suedia, Austria, Franta si chiar Statele…

- Cea mai mare comunitate de expați din lume, InterNations, a publicat raportul „Expat City Ranking 2022” care arata „cele mai bune” și „cele mai rele” orașe din punct de vedere al calitații vieții.

- Un nou cutremur puternic s-a produs astazi in Marche, in largul coastei adriatice a Italiei. Seismul a avut magnitudinea de 4 pe scara Richter. Cutremur in Marche. Șocurile seismice din mare continua. Un locuitor din Senigallia povestește pentru agenția Ansa momentele noului șoc puternic, cu magnitudinea…

- Massimo Tarantino (51 de ani), fost fotbalist la Napoli, Inter și Bologna, e un adevarat erou in Italia, dupa ce l-a dezarmat pe atacatorul care a injunghiat 6 oameni, dintre care unul a decedat. Tarantino se afla in supermarket la ora atacului. A auzit țiptelele atacatorului Andrea Tombolini (aflat…

- In Republica Italiana a fost anuntata, de catre autoritati organizarea unei greve nationale. Ministerul Afacerilot Externe a transmis o atenționare de calatorie. Greva controlorilor de zbor (ENAV) va dura 24 de ore și este programata pentru data de 21 octombrie, și va afecta mai multe zboruri programate…