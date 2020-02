Orange România anunță un nou Chief Marketing Officer Orange Romania anunța un nou Chief Marketing Officer Orange Romania anunța numirea lui Pierre-Etienne Cizeron in rolul de Chief Marketing Officer incepand cu 16 martie 2020, inlocuindu-l pe Yves Martin, care va prelua un rol executiv in cadrul unei alte divizii a Grupului Orange. Cu o experiență de peste 20 de ani în industria de telecomunicații, Pierre-Etienne va coordona strategia de marketing pentru segmentul B2C al Orange România, cu accent pe convergența fix-mobil și pe crearea de sinergii între serviciile de telecomunicații și cele financiare… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

