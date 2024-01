Carnea din România, interzis în Franța Franța este blocata de protestele fermierilor care se apropie de Paris. Aceștia nu doar ca blocheaza autostrazile, ci au inceput sa opreasca camioanele cu alimente aduse din strainatate. Așa s-a intamplat cu carnea venita din Romania sau cu legumele din Lituania, care au fost distruse, ba chiar s-a dat foc și la unele camioane. Mai multe camioane cu marfa din Romania au cazut prada furiei fermierilor francezi, care au descarcat carnea și au distrus-o. Jandarmii nu au intervenit in niciun fel, au povestit șoferii care s-au trezit in mijlocul protestatarilor. De frica fermierilor, șoferii aleg acum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

