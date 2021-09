Stiri pe aceeasi tema

- Orange anunța finalizarea tranzacției prin care a achiziționat pachetul majoritar de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications, in timp ce statul roman deține restul de 46% din acțiuni. Echipele celor doua companii vor dezvolta pentru clienții romani un portofoliu de servicii convergente fix-mobil…

- Ajuns in aceasta vara la Galatasaray, mijlocașul Alexandru Cicaldau ar fi deja in atenția unor cluburi mai importante. Dupa un start de sezon in care a fost laudat de turci, Cicaldau ar fi deja pe lista unor alte echipe, dupa cu susține impresarul sau, Giovanni Becali. ...

- Manchester United a vandut, de la transferul portughezului Cristiano Ronaldo, tricouri cu numele aracantului in valoare de 187 de milioane de lire sterline (218,9 milioane de euro), informeaza mirror.co.uk. Din aceasta suma, care reprezinta totalul incasarilor intr-o saptamana, partea clubului…

- ​"Un obiectiv major pentru noi este sa devenim prima alegere în piața serviciilor convergente din România. Un pas înainte în aceasta strategie este reprezentat de aprobarea condiționata a Comisiei Europene pentru tranzacția prin care Orange a semnat pentru achiziția pachetului…

