Orange: 56.000 de locuitori din 143 de noi localități din mediul rural au primit acces la conectivitate 4G Orange, cel mai mare operator local de comunicații mobile, a anunțat joi realizarea unei cifre de afaceri de 264 milioane de euro în primul trimestru din acest an, în creștere cu 2,5% fața de perioada similara a anului trecut. Compania spune ca la finele lunii martie 2021 furniza servicii fixe și mobile pentru peste 10,6 milioane de utilizatori, în creștere cu 1,8% fața de periuoada similara a anului trecut și ca în primele trei luni și-a extins acoperirea rețelei 4G în 143 de localitați din mediul rural.



"Serviciile fixe în banda larga aveau 418.000… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In intervalul ianuarie – martie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 264 milioane de euro, in crestere cu 2,5% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Evolutia este determinata in continuare de o crestere a vanzarilor de echipamente, inregistrata in contextul mutarii in mediul…

- Firma franceza Servier a primit amenda pentru vanzarea medicamentului Mediator, un medicament pentru slabit care ar fi cauzat moartea a sute de oameni, relateaza Agerpres. Firma Servier trebuie sa plateasca 2,7 milioane de euro (3,17 milioane de dolari) si a fost gasit vinovata de inselaciune in forma…

- Conform Mediafax, noutatea este, insa, ca pentru prima data dupa anul 2012, de cand finantarea invatamantului preuniversitar se face pe baza costului standard per elev, in acest an vor fi cresteri de 16%, de 26% si de 36%, desi pana acum cresterile costului standard per elev destinat cheltuielilor materiale…

- Creștere ușoara, la 7,06, a ratei de infectare in Timișoara, vineri, 12 martie. Crește rata ușor și la nivel de județ, la 5,24. Sunt 40 de localitați cu rata peste pragul de 3 la mie, in Timiș.

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a alocat nu mai puțin de 11 milioane de euro pentru serviciile private de paza, in anul in care va face sute de concedieri colective. Bugetul pentru achiziția serviciilor de paza este de peste 54 de milioane de lei, iar licitația este in curs de desfașurare, fiind depuse…

- "In anul 2020, cifra de afaceri a inregistrat o scadere de 0,2% comparativ cu nivelul realizat in anul 2019 si o crestere cu 0,5% fata de cel bugetat pentru anul 2020. Profitul din exploatare (EBIT) a crescut cu 1,2 % (720.000 lei) fata de buget. Comparativ cu anul 2019, profitul din exploatare a scazut…

- Conglomeratul industrial Siemens pregateste scoaterea la vanzare a diviziei care se ocupa de tehnologia si echipamentele de semnalizare, in cadrul planului de eficientizare a operatiunilor si renuntarea la activele care nu sunt de baza, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca Uniunea Europeana (UE) va avea acces la aproape 400 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 pana la sfarșitul lunii iunie, ceea ce este insuficient. Daca nu se vor obține alte doze de vaccin pana atunci, stocurile prezente (379.5…