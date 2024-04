Populația din județ a crescut cu 0,2%, în anul 2023. La orașe a scăzut, în mediul rural a crescut! La 1 ianuarie 2024, populația la nivelul județului Cluj a ajuns la 743.731 persoane, in creștere cu 0,2% fața de 1 ianuarie 2023. 63,6% dintre locuitorii județului stau in localitați de tip urban (orașe/municipii), iar 51,9% sunt femei. ”La 1 ianuarie 2024, populația dupa domiciliu din mediul urban a fost de 473.230 persoane, in scadere fața 1 ianuarie 2023 (0,6%); cea din mediul rural a fost de 270.501 persoane, in creștere ușoara fața 1 ianuarie 2023 (1,6%). Populația feminina la 1 ianuarie 2024 a fost de 385.933 persoane, in creștere cu 0,2% fața de aceeași data a anului precedent; aceeași… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

