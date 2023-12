Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom PJSC a informat ca livrarile sale de gaze naturale catre China au atins un nou maxim istoric pe fondul cresterii cererii, transmite Bloomberg.Volumele de livrari solicitate de compania Chinese National Petroleum Corp. via conducta Power of Siberia 1 au depasit din nou obligatiile…

- Vorbind la putin mai mult de o saptamana dupa ce banca centrala a votat pentru mentinerea neschimbata a dobanzilor de referinta, Powell a spus intr-o declaratie pentru o audienta a Fondului Monetar International, la Washington, D.C., ca ar putea fi mai mult de lucru in lupta impotriva preturilor ridicate.…

- Inflatia, cu ratele analizate din septembrie 2023, s-a transformat in dezinflatie, iar preturile cresc din ce in ce mai incet, inclusiv in Romania, este de parere Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR)."Lumea a ajuns intr-un moment evident favorabil, pentru…

- In ciuda scaderii continue din ultimele șapte luni, inflația anuala din Romania a fost in septembrie a doua cea mai mare din Uniunea Europeana, cu 8,83%, dupa Ungaria (12,2%) și inaintea Slovaciei și Poloniei, ambele cu 8,2%. Dar lupta cu prețurile nu este caștigata inca, bancile centrale menținand…

- Rata anuala a inflatiei in perioada septembrie 2023 – septembrie 2022 a fost 8,8%, in timp ce preturile bunurilor de consum au crescut fata de luna anterioara dar și fața de anul trecut, conform datelor publicate joi de INS.Cele mai mari majorari, in perioada septembrie 2023 - septembrie 2022, au…

- In Moldova, prețurile medii de consum in luna septembrie 2023 s-au majorat fața de luna august 2023 cu circa 0,5%. Despre aceasta a informat Biroul Național de Statistica, menționind ca, totodata, de la inceputul anului curent, inflația in țara a fost de 4%, iar inflația anuala (in ultimele 12 luni)…

- Preturile petrolului au urcat la cele mai inalte nivele al anului in aceasta saptamana, continuand o crestere care i-a determinat pe unii analisti sa anticipeze ca preturile titeiului ar putea atinge 100 de dolari pe baril inainte de sfarsitul acestui an, transmite CNBC, Contractele futures pentru titeiul…

