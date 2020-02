Opt familii din București speră ca primăria să nu îi dea afară din casa abandonată din Sectorul 5 în care și-au făcut un cămin Peste 20 de oameni, dintre care mai mult de jumatate copii, traiesc de mai bine de trei luni intr-o vila abandonata din Sectorul 5. Oamenii au ajuns aici dupa o vreme in care și-au trait viața pe strada, prin parcuri sau prin chirii din care erau dați afara dupa nici o luna.Familiile nu sunt la prima evacuare. In urma cu 4 ani, au fost evacuați de aceeași primarie din baracile improvizate din zona Iacob Andrei, cartierul Ferentari.Pe 11 februarie, un reprezentant al Poliției Locale Sector 5 i-a inștiințat verbal ca noul lor camin urmeaza sa fie demolat și ca trebuie sa evacueze imobilul pana luni,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

