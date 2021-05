Opt din zece români sunt mai preocupați de economisire și sunt dispuși să lucreze mai mult Aproximativ 83% dintre romani incearca sa economiseasca mai mulți bani pentru a se adapta la incertitudinea contextului pandemic, comparativ cu media europeana de 66,5%, potrivit celui mai recent studiu internațional ING. Astfel, romanii se afla in fruntea clasamentului european, fiind urmați de polonezi (82%), turci (80%) și cehi (71%). Aproape 75% dintre romani au luat decizia de a-și reduce cheltuielile, peste media europeana de 57,5%, ocupand primul loc in topul european. Similar, pe urmatoarele locuri se situeaza turcii (73%), polonezii (70%), italienii și spaniolii (66%). Decizia conștienta… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

