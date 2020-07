Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din municipiul Arad a fost prins in flagrant de catre politisti cand incendia o masina, in noaptea de miercuri spre joi, oamenii legii fiind nevoiti sa faca uz de arma pentru a il opri dupa ce acesta a incercat sa fuga de la locul faptei. Incidentul a avut loc pe strada Simion Popa, din cartierul…

- Un autoturism parcat pe strada Simion Popa a fost incendiat in noaptea de 29 spre 30 iulie. Incendiatorul - un barbat care locuiește chiar in blocul in fața caruia era parcat autovehiculul - a fost prins in flagrant de polițiștii Secției 2 Micalaca. Acesta a luat-o la fuga cand i-a vazut pe oamenii…

- Scene incredibile in Arad, acolo unde polițiștii au tras un foc de arma pentru prinderea unui barbat care, in noaptea de miercuri spre joi, a dat foc unei mașini. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, conform Mediafax.Citește și: SURPRIZA la Antena 1: una din cele mai frumoase prezentatoare…

- Un tanar din Bistra a fost protagonistul unui incident in trafic, la Campeni. Mașina in care se afla a fost oprita de un echipaj de poliție, iar acesta le-a reproșat ca nu poarta maști, in timp ce filma live pe Facebook ”intervenția”. Totul s-a terminat la secția de poliție. Tanarul a fost amendat,…

- Un barbat de 32 de ani a fost urmarit de politisti, luni seara, pe strazile din municipiul Arad, dupa ce nu a oprit la semnalele agentilor, suspectul izbindu-se cu autoturismul de o casa si un copac, inainte sa fie prins.Incidentul a avut loc in zona istorica a municipiului Arad, dupa ce politistii…

- Un barbat de 34 de ani, din București, este cercetat penal, dupa ce a fost prins de polițiștii suceveni, in timp ce transporta cu un autoturism aproximativ 6.500 de pachete de țigari de contrabanda. El se deplasa pe DN17A, pe direcția Marginea-Sucevița și a fost urmarit pe o distanța de 1,5 kilometri,…

- Un barbat de 19 ani a ignorat semnalele de oprire efectuate de politisti, acestia fiind nevoiti sa il urmareasca cu autospeciala de Politie pentru a-l determina sa opreasca masina. Ulterior, s-a constatat ca tanarul nu avea permis si consumase alcool.

- Mircea Badea, realizatorul emisiunii „In gura presei” de la Antena 3, a fost oprit din nou de Poliție. Evenimentul s-a petrecut joi seara, iar jurnalistul a fost prins fara sa aiba asigurarea RCA. „Era sa nu ajung la emisiune. M-a oprit Poliția. Sare un polițist din mașina lor, ii dau buletinul, permisul,…