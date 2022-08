Stiri pe aceeasi tema

Twitter a raportat vineri rezultate pentru trimestrul al doilea care au ratat estimarile analistilor privind castigurile, veniturile si cresterea numarului de utilizatori, dand vina, partial, pe incertitudinile legate de acordul de preluare a companiei convenit cu Elon Musk, transmite CNBC.

O instanta din Rusia l-a condamnat vineri la patru ani de inchisoare pe disidentul Andrei Pivovarov, pentru conducerea unei miscari politice ilegale, a anuntat biroul de presa al instantei respective, conform Reuters, potrivit Agerpres.

Opozantul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a lansat luni o organizatie internationala anti-coruptie, informeaza Reuters.

Un consilier districtual de la Moscova a fost condamnat vineri la sapte ani de inchisoare pentru ca a criticat invadarea Ucrainei de catre Rusia, in ceea ce un avocat a declarat ca este primul caz in care cineva a ajuns la inchisoare in baza unei noi legi privind „informatiile false", relateaza Reuters.

Aleksei Navalnii, cel mai cunoscut opozant al presedintelui rus Vladimir Putin, a confirmat miercuri ca a fost transferat intr-un alt penitenciar, cunoscut pentru relele tratamente aplicate detinutilor, transmite AFP.

Parchetul elvețian a cerut, miercuri dimineața, o pedeapsa de un an și opt luni de inchisoare, cu suspendare timp de doi ani, pentru Michel Platini și Sepp Blatter, in dosarul presupusei plați neloiale de doua milioane de franci elvețieni (1,8 milioane de euro), relateaza L'Equipe, anunța mediafax.

Opozantul rus Aleksei Navalnii, in prezent incarcerat, a fost transferat din colonia penitenciara in care se afla intr-un loc necunoscut, a declarat, marti, un consilier de rang inalt, relateaza Reuters. Navalnii a fost transferat intr-o colonie penala de inalta securitate mai departe de Moscova,

Opozantul rus Aleksei Navalnii, care tocmai a fost condamnat la inca noua ani de inchisoare, a declarat marti ca a primit un nou rechizitoriu din partea justitiei ruse, de data aceasta pentru extremism, transmite dpa preluat de agerpres.