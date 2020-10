Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii prognozeaza ca vremea se va incalzi usor, dar va deveni in general instabila. Temperaturile maxime se vor incadra intre 21 și 29 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse intre 10 și 20 de grade Celsius.Luni, 28 Septembrie 2020, vremea va deveni in general instabila. Cerul va fi…

- Silviu Mircescu este unul dintre cei mai apreciați tineri actori de la noi. De-a lungul anilor a jucat in mai multe producții romanești și chiar s-a lansat in muzica. Actorul are o piesa alaturi de Andreea Balan și este prieten cu George Burcea. In curand acesta va deveni tata.„Sunt foarte bine, sunt…

- Funcția de director al Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM) ar putea fi inamovibila. Un proiect in acest sens este in consultari la Cancelaria de Stat și urmeaza sa ajunga pe masa miniștrilor.

- 1169 de dosare de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamitaților naturale asupra recoltei anului 2020 au fost recepționate de Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA), de la 10 august pina in prezent. 266 de dosare au fost transmise spre plata, insumind 57 de…

- Intensificarea eforturilor Uniunii de a-i atrage pe tineri in agricultura este esențiala pentru a asigura aprovizionarea cu alimente a Europei!, susține europarlamentarul PNL, Daniel Buda. ”La nivelul Uniunii Europene, doar 11% din exploatațiile agricole sunt gestionate de fermieri mai tineri…

- In urma centralizarii tuturor locurilor ramase libere au fost scoase la concurs doar 53 de locuri la buget si 122 la taxa, majoritatea lor fiind la Facultatea de Horticultura. In mod concret, la buget mai este liber un singur loc la Agronomie si trei la Biologie, ambele specializari din cadrul Facultatii…

- Agricultori din raioanele Stefan Voda si Causeni protesteaza, la intrarea in orasul Causeni, nemultumiti ca nu au primit nicio solutie din partea Guvernului in legatura cu situatia dezastruoasa din sectorul agricol, transmite IPN.