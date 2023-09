Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul "SIC Feszt" aflat la cea de-a IX-a ediție este destinat tinerilor din județul Covasna și are loc in perioada 9-13 august 2023, in curtea Castelului Szentkereszty din localitatea Arcuș. Ca și in anii precedenți, sunt prezenți vizitatori din mai multe județe ale Romaniei, pentru care au fost…

- FOTO| Șofer surprins in timp ce descarca moloz și resturi vegetale intr-o comuna din Alba: Primaria i-a facut plangere la Poliție și Garda de Mediu FOTO| Șofer surprins in timp ce descarca moloz și resturi vegetale intr-o comuna din Alba: Primaria i-a facut plangere la Poliție și Garda de Mediu In cursul…

- Vești bune, pentru cei care viseaza mai multa curațenie in Colibița: Daca pana acum localnicii din zona abia aveau unde sa arunce gunoiul menajer, de astazi, 1 august, deșeurile vor fi colectate selectiv, pe fracții. „Impreuna cu Primaria Bistrița-Bargaului și operatorul de salubritate Supercom SA am…

- Asocierea Polaris M. Holding – Urban Grup Environment, operatorul de salubritate pentru zona 2 Mureș și-a inceput activitatea acum doua saptamani, timp in care a curațat deșeuri abandonate de cateva saptamani. Reprezentanții companiei susțin ca au gasit mai mult gunoi decat era estimat, motiv pentru…

- Controalele efectuate in cursul saptamanii trecute la centrele rezidentiale pentru persoane varstnice sau cu dizabilitati din judetul Covasna s-au soldat cu 21 amenzi in valoare totala de 94.000 de lei si 105 avertismente si masuri de remediere, informeaza Institutia Prefectului. Neregulile constatate…

- Grav accident rutier in localitatea Brețcu, județul Covasna. Conform informațiilor furnizate de Centrul Infotrafic, șoferul unui camion a pierdut controlul direcției de mers și a intrat in scara unui bloc. Șoferul a decedat in urma impactului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției…

- Harta ecvestra a judetului Covasna, care va prezenta atat hergheliile si centrele de echitatie, cat si concursurile si alte activitati hipice organizate in zona, va fi lansata sambata, in localitatea Olteni, unde va avea loc cea de-a 5-a editie a Concursului national si international de atelaje cu doi…

- Zece producatori de alimente din Ungaria vor avea noi posibilitati de a isi vinde produsele in Transilvania, ca urmare a unei intalniri de doua zile cu cei mai importanti furnizori si distribuitori ai lanturilor de vanzare a produselor alimentare din Harghita și Covasna. Potrivit unui comunicat de presa,…