- Aproximativ 300 de persoane, majoritatea din alte localitati, din jud. Harghita, Covasna si Mures au asistat azi dupa amiaza la ceremonia prilejuta de aniversarea Zilei Libertatii Secuiesti, la monumentul Secuilor Martiri din Targu Mures. Festivitatile au debutat cu rostirea unei rugaciuni in memoria…

- Presedintele UDMR Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, care este si primarul municipiului, considera ca premierul Marcel Ciolacu a comis "o greseala" declarand, cu prilejul vizitei facute la finele saptamanii trecute in judetele Mures, Harghita si Covasna, ca "Tinutul Secuiesc nu exista" si ca "nu va avea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reiterat, sambata, la conferinta de alegeri a PSD Covasna, ca niciodata Tinutul Secuiesc nu va avea autonomie, punctand ca, in istoria lor, romanii nu s-au luptat cu secuii. "Niciodata, dar niciodata, Tinutul Secuiesc nu va avea autonomie! O sa va explic si de ce. Pentru…

- Romania este o țara a contrastelor. Speranța de viața, salariul, șansa de a gasi un job bun și rezultatele de la examene țin nu doar de cat muncim sau de cat noroc avem, ci și de posibilitațile care exista in locul in care traim. Iar diferențele sunt uriașe. Pentru a crea o imagine in detaliu a regiunilor…

- Presedintele AUR, George Simion, a declarat joi ca deputatii AUR au votat pentru respingerea proiectelor privind autonomia Tinutului Secuiesc. „Autonomie nu o sa fie niciodata, suntem un stat national, unitar, indivizibil, nu exista autonomie teritoriala pe teritoriul Romaniei, de aceea toti deputatii…