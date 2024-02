Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Covasna, despre primarii si viceprimarii PNL din Timis care vor candida din partea PSD si daca acest lucru nu duce la tensiuni in coalitie. „O sa stam de vorba in coalitie in urmatoarea saptamana sa vedem exact ce se intampla.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca Ținutul Secuiesc nu va avea niciodata autonomie. Declarația a fost facuta in cadrul unui eveniment de partid care a avut loc la Covasna. Ciolacu a prezentat și o serie de argumente care sa susțina declarația sa. Marcel Ciolacu a participat sambata…

- Gabriela Firea și-a asumat candidatura pentru Primaria Capitalei, a declarat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a dezvaluit ca Gabriela Firea ș i-a asumat oficial candidatura pentru funcția de primar al Capitalei , aducand claritate in randul membrilor…

- Intr-un gest neașteptat, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat astazi ca il susține pe președintele Klaus Iohannis in decizia sa de a-și prezenta demisia de la Cotroceni. Declarația vine ca un șoc in contextul relațiilor tensionate dintre cele doua partide și deschide o noua perspectiva asupra peisajului…

- Presedintele AUR, George Simion, a declarat joi ca deputatii AUR au votat pentru respingerea proiectelor privind autonomia Tinutului Secuiesc. „Autonomie nu o sa fie niciodata, suntem un stat national, unitar, indivizibil, nu exista autonomie teritoriala pe teritoriul Romaniei, de aceea toti deputatii…

- Camera Deputatilor a respins joi, 28 decembrie, trei proiecte referitoare la autonomia Tinutului Secuiesc initiate de doi deputati UDMR. Urmeaza votul Senatului, care este for decizional.S-au inregistrat 260 de voturi pentru respingerea propunerii legislative privind Statutul de autonomie al Tinutului…

- Președintele AUR, George Simion, a reacționat vehement dupa anunțul ca premierul Marcel Ciolacu l-a demis pe Mihai Dodu din funcția de secretar de stat al Secretariatului pentru recunoașterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist, cel care a decis sa-i retraga actualului prim-ministru…

- Bugetul Educatiei va creste cu sase miliarde de lei in 2024 in baza celor convenite cu guvernantii, bani care vor fi folositi pentru majorarea cu 20 , in doua transe, a salariilor din sistemul de invatamant, a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant FSLI , Simion Hancescu,…