Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat ferm la conferința PSD Covasna ca Tinutul Secuiesc nu va obține autonomie, subliniind unitatea istorica dintre romani și secui și criticand lipsa educației in limba romana pentru copiii secuilor.