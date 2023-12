Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu Constanta a amendat operatorul depozitului de deseuri din Costinesti cu 40.000 lei pentru incalcarea prevederilor OG 2 2021 privind depozitarea deseurilor.Potrivit unui comunicat al Garzii de Mediu, la controlul planificat efectuat de comisarii Garzii de Mediu Constanta s a constatat…

- INCREDIBIL… Pe site-ul redacției noastre și al Garzii de mediu Vaslui, a fost trimis ieri un e-mail, cu o mare rugaminte! „Va rugam sa identificați sursa de miros de dejecții care de vreo cateva zile face imposibil posibilitatea de a respira. Ne referim la cartierul Podeni”, au scris cetațenii din Podeni.…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat intr un autovehicul, un cetatean georgian pe numele caruia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de catre autoritatile austriece. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat intr un autovehicul,…

- Sacul albastru pentru deșeurile reciclabile din hartie / carton se va colecta miercuri 04 octombrie in Bistrița și in localitațile componente, transmite ADI Deșeuri BN. Avand in vedere prima saptamana intreaga din luna octombrie, programul de colectare a deșeurilor reciclabile din municipiul Bistrița…

- Reprezentantii Garzii Nationale de Mediu au anuntat ca in localitatea Mahmudia, din judetul Tulcea, a fost verificat operatorul statiei de epurare.“In cazul localitatii Mahmudia, in urma unei verificari de rutina, comisarii GNM au constatat ca operatorul statiei de epurare a permis exploatarea acesteia…

- Operatorul statiei de epurare a apei din Mahmudia a fost amendat cu 100.000 de lei de comisarii Garzii de Mediu pentru ca a permis exploatarea acesteia fara a asigura incadrarea indicatorilor de calitate a apei epurate la descarcare in Brațul Sfantu Gheor

- Modalitatea de acțiune incurajata de liderii AUR este violența verbala sau chiar fizica, violența comportamentala in parlament, violența in acțiunea publica, arata fostul premier Adrian Nastase. El remarca totodata presupusul viol asupra unei simpatizante minore. Nastase a postat un mesaj pe blogul…

- Primaria Targoviște și operatorul de salubritate „Supercom” organizeaza, sambata, 23 septembrie, o acțiune de colectare a deșeurilor periculoase rezultate din deșeurile menajere, pe raza municipiului. Au fost organizate șapte puncte de colectare, din care se vor prelua deșeurile periculoase aduse de…