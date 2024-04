Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul controlului efectuat de Garda de Mediu Constanta pe raza administrativ teritoriala a comunei Baraganu, a fost aplicata amenda de 50.000 lei pentru neluarea de catre UAT Baraganu a masurilor de salubrizare a terenurilor de pe raza localitatilor componente.Potrivit reprezentantilor Garzii de…

- Garda de Mediu Constanta a amendat o societate de dezmembrari vehicule scoase din uz cu 15.000 lei. Garda de Mediu Constanta a amendat o societate de dezmembrari vehicule scoase din uz cu 15.000 lei, transmite un comunicat din partea Garzii de Mediu Constanta.Aceasta amenda a fost data ca urmare a incendiului…

- Un clujean a castigat lupta cu sistemul, dupa ce autoritațile locale i-au ridicat mașina abuziv de pe un loc de parcare platit chiar la Primarie, sub pretextul ca ar fi fost „abandonata”! In ultimii ani, Cluj-Napoca apare tot mai des in topuri la capitole precum digitalizare, modernizare și dezvoltare…

- Un clujean a castigat lupta cu sistemul, dupa ce autoritațile locale i-au ridicat mașina abuziv de pe un loc de parcare platit chiar la Primarie, sub pretextul ca ar fi fost „abandonata”! In ultimii ani, Cluj-Napoca apare tot mai des in topuri la capitole precum digitalizare, modernizare și dezvoltare…

- Un clujean a castigat lupta cu sistemul, dupa ce autoritațile locale i-au ridicat mașina abuziv de pe un loc de parcare platit chiar la Primarie, sub pretextul ca ar fi fost „abandonata”! In ultimii ani, Cluj-Napoca apare tot mai des in topuri la capitole precum digitalizare, modernizare și dezvoltare…

- “Garda de Mediu Constanta a efectuat verificari ca urmare a informatiilor primite de la ISU Dobrogea referitoare la producerea unor incendii de vegetatie uscata. In incinta amenajarii piscicole Sitorman -Sibioara s-a produs un incendiu de stuf si vegetatie uscata pe o suprafata de aproximativ doua hectare,…

- Reprezentantii Garzii de Mediu au anuntat, marti, ca au facut un control in comuna Cogealac si au constatat ca deseurile menajere de pe amplasamentul fostei statii de sortare au fost transportate cu mijloace auto neautorizate si descarcate pe un teren de la marginea localitatii. “Primaria avea obligatia…

- Un barbat din județul Vaslui a montat o poarta pe drumul public din satul Tanacu in care locuiește. Este revolta acum, pentru ca vecinii sai spun ca le-a ingradit accesul la terenurile lor. Tocmai de aceea, localnicii l-au dat in judecata, pentru ca ar fi montat poarta fara drept, dar magistrații au…