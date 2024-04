Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean condus de președintele Ionel Bogdan a aprobat acordul de parteneriat cu Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.), Primaria Tauții Magherauș și Primaria Recea prin care va fi realizat drumul de legatura DN1C-Recea-VO Baia Mare – Tauții Magherauș- E61.…

- Lotul 2 al Autostrazii Nordului, care include porțiunea Bistrița-Vatra Dornei, ar fi intarziat de studiul de fezabilitate. Situația ar fi determinat Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere sa ceara penalitați in valoare de 275.000 de lei. Potrivit portalului arenaconstruct.ro, lotul…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca emiterea rovinietei va fi suspendata temporar, pentru actualizarea informațiilor privind perioadele de valabilitate ale acesteia. Cu aceasta ocazie, vor fi actualizate tarifele și va fi introdusa rovinieta de o zi.

- Primarul comunei Mihai Viteazu, Ioan ZENG, convoaca in ședința extraordinara de indata Consiliul Local al Comunei. Ședința va avea loc in data de 06.03.2024, orele 8:00, in Sala de Ședințe a Primariei Mihai Viteazu și pe platforma TEAMS, avand urmatoarea ordine de zi: Proiect de hotarare privind APROBAREA…

- Vești bune pentru șoferi! Prima banda dedicata vehiculelor din Uniunea Europeana in punctul vamal de la Calafat a fost pusa in funcțiune. CNAIR a facut anunțul oficial! Se deschide prima banda dedicata exclusiv autovehiculelor UE Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a precizat ca Compania Naționala…

- Ofertant castigator este firma Fasteners Arges SRL, contractul avand valoarea de aproape 90.000 de lei. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Dispozitive de fixare suruburi pentru montat semnalizare rutiera DRDP Constantaldquo;,…

- MDC Actual Building SRL are incheiate mai multe contracte publice, iar printre autoritatile contractante se afla comuna Tirgusor, Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea, dar si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Societatea comerciala MDC Actual Building SRL, din Constanta,…

- Potrivit termene.ro, SC MDC Actual Building SRL are incheiate mai multe contracte publice, iar printre autoritatile contractante se afla comuna Tirgusor, Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea, dar si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Societatea comerciala MDC Actual…