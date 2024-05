Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 23 aprilie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a adus multe emoții pentru telespectatori! Prima amuleta din sezonul 13 a fost folosita de Alexandru Sautner. Iata ce le-a cerut celebrul chef celorlalte doua echipe din competiție!

- In ediția de ieri seara Chefi la cuțite s-a desfașurat ultima intrecere pentru amuleta a acestui sezon, care a venit cu o discuție foarte incinsa la jurizare. Invitat la degustare, Chef Antonio Passarelli a aprins spiritele intr-o intrecere pentru care tema a fost bucataria Italiei.

- Elwira Petre a anunțat cine a caștigat amuleta zece din sezonul 13 Chefi la cuțite, care a fost difuzata pe data de 9 aprilie 2024. Chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au facut show de zile mari in platou, dupa verdictul soției lui Mihai Petre.

- In ediția din aceasta seara s-a jucat a opta amuleta la Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki, chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner și chef Orlando Zaharia au gatit preparate inedite pentru Nea Marin, iar dansatorul a jurizat in mod corect și a ales un singur caștigator.

- Irina Fodor a facut un anunț important despre al șaselea joc de amuleta in ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 1 aprilie 2024. Chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki au primit o veste uimitoare.

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…

- Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner au avut o reacție neașteptata in ediția 4 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 25 martie 2024, cand au aflat cine va degusta din preparatele lor de la jocul pentru amuleta.

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Chef Vlad Padurescu a degustat preparatele gatite de Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu, la proba pentru primul avantaj din acest sezon. La final, acesta a anunțat cine a caștigat prima amuleta.