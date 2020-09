Stiri pe aceeasi tema

- O operatiune de amploare care i-a vizat pe infractorii de pe internet a permis arestarea a 179 de presupusi vanzatori de produse ilicite in SUA si in Europa, a anuntat Europol, conform Agerpres.Fortele de ordine din SUA au arestat 121 de persoane, in timp ce restul suspecților au fost retinuti in Germania,…

- Politia din Ungaria a prezentat recent un video cu cele mai grave incalcari ale codului rutier din tara vecina. Acestia patruleaza CU MASINI DE POLITIE NEINSCIPTIONATE asemenea Politiei din Austria, Germania, Olanda sau Franta si filmeaza toate neregulile rutiere. Poate cu aceasta ocazie…

- BRUXELLES, 20 iul - Sputnik, Daniela Porovaț. Mesaj tranșant al ministrului francez de finanțe Bruno Le Maire, dupa trei zile de negocieri inutile la summit-ul european inceput de vineri. Și anume, Le Maire spune ca ”miza negocierii care are loc astazi la Bruxelles este prezenta Europei printre marile…

- In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, conform informarii oferite de Grupul de Comunicare Strategica, 5.215 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID 19 coronavirus : 1.885 in Italia, 561 in Spania, 117 in Franta, 2.330 in Germania, 129 in Marea Britanie,…

- Se apropie cu pasi repezi summitul UE in care liderii celor 27 de state membre vor incerca sa ajunga la un acord cu privire la felul in care o sa fie folosite fondurile prevazute in planul european de redresare economica. Comisia Europeana a propus un pachet de 750 miliarde de euro, dintre care 500…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) transmite marti ca 5.095 de romani din strainatate au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cetatenilor romani din diaspora, din cauza COVID-19, ramane 122, relateaza Agerpres.Citește și: Sibiu: peste 200 de salariati…

- Romania se confrunta, in ultima perioada, cu cea mai abrupta creștere a noilor cazuri de contaminare cu noul coronavirus din toata Europa de Est. In plus, țara noastra se afla acum pe locul 10 in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul total de cazuri, conform Centrului European pentru Controlul…

- Au trecut aproximativ doua luni de la anunțarea publica a planului Fondului European de Relansare. Acesta a fost prezentat ca un triumf, în special de guvernul italian, care, prin gura premierului sau, a vorbit deschis despre „mari progrese, de neconceput pâna acum câteva saptamâni”.…